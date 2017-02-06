Как Джонсон может помешать Головкину встретиться с Альваресом

«Как стало известно ранее, победитель поединка между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом будет должен провести защиту титула чемпиона мира IBF в среднем весе против обязательного претендента по линии этой организации Туреано Джонсона. Если победителю не удастся провести эту защиту, он будет лишен чемпионского пояса.

Интересно то, что интересы Джонсона представляет компания Golden Boy Promotions, та же самая, что продвигает карьеру Сауля «Канело» Альвареса. Если Головкин будет вынужден встретиться с Джонсоном после Джейкобса, то это скорее всего лишит его возможности встретиться в сентябре с Альваресом, если только GGG не проведет бой с Туреано до этого месяца. Но это вряд ли произойдет, так как между мартом и сентябрем — всего 6 месяцев.

Есть очень мало шансов на то, что казахстанцу удастся быстро договориться о поединке с Джонсоном, чтобы затем с ним разделаться и найти время на встречу с Канело в сентябре. Бой с Туреано будет весьма изнурительным для Геннадия, так как это непростой поединок. Джонсон является бойцом с олимпийским опытом и обладает отличной силой.

У Головкина могут возникнуть проблемы, если он захочет провести бой с Альваресом в сентябре на День независимости Мексики. Этот поединок не будет объединительным, и Головкин, вероятнее всего, не сможет убедить IBF позволить ему вместо защиты титула подраться с Канело. Если бы Головкин бился с чемпионом мира WBO Билли Джо Сондерсом, то IBF, скорее всего, позволила бы ему на некоторое время отложить бой с Джонсоном. Объединительные бои имеют приоритет перед обязательными защитами. Однако Канело — Головкин это просто денежный и бизнес-матч, а не унификация.

Головкин может просто отказаться от титула чемпиона мира IBF, чтобы избежать боя с Джонсоном и продолжить давить на Golden Boy и Канело, но вряд ли он на это пойдет. Это не в его стиле. Он хочет собрать все титулы в среднем дивизионе, и скорее всего, не захочет отдавать пояс IBF только ради поединка с Альваресом, — написал обозреватель.