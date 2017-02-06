Боксер Поветкин исключен из рейтингов всемирного боксерского совета

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из всех рейтингов организации, сообщает 6 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Также Сулейман добавил, что решение по допинговому делу россиянина примут уже на этой неделе.

Проба «А» Поветкина была взята у нашего боксера 6 декабря. В ней был обнаружен остарин в минимальной концентрации. Из-за этого его соперник Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг в Екатеринбурге.

Канадцу нашли замену в лице француза Йоанна Дюопа, который был отправлен в нокаут. На прошлой неделе, 2 февраля, стало известно, что проба «Б» Поветкина подтвердила наличие остарина в организме.