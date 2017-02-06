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https://sport.mail.ru/news/boxing/28671750/
6 февраля 2017, 7:37 | Бокс | АиФ Екатеринбург

Боксер Поветкин исключен из рейтингов всемирного боксерского совета

Решение по допинговому делу супертяжеловеса примут уже на этой неделе.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из всех рейтингов организации, сообщает 6 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Также Сулейман добавил, что решение по допинговому делу россиянина примут уже на этой неделе.

Проба «А» Поветкина была взята у нашего боксера 6 декабря. В ней был обнаружен остарин в минимальной концентрации. Из-за этого его соперник Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг в Екатеринбурге.

Канадцу нашли замену в лице француза Йоанна Дюопа, который был отправлен в нокаут. На прошлой неделе, 2 февраля, стало известно, что проба «Б» Поветкина подтвердила наличие остарина в организме.
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