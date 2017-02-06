Юбэнк-старший рассказал, когда начнет переговоры с командой Головкина

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Напомним, Юбэнк-младший мог провести бой с Головкиным осенью 2016, однако, по словам его отца, виновником срыва поединка стала промоутерская компания Matchroom Sports во главе с Эдди Хирном.