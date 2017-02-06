Юбэнк-старший рассказал, когда начнет переговоры с командой Головкина
Отец и менеджер британца Криса
Юбэнка-младшего, Юбэнк-старший, сказал, что теперь у них не возникнет никаких препятствий для организации поединков с Геннадием Головкиным и Джеймсом Дигейлом, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним,
«Мы встретимся с ними [представителями Головкина] через полторы недели. Мы проведем прямые переговоры. У нас на пути уже не будет тех людей, что были в прошлом, тех, кто пытался использовать нас в своих интересах. Это жестко, но это правда. Теперь бои можно устроить, и мы их сделаем. Головкин это не
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