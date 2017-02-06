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6 февраля 2017, 8:45 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-старший рассказал, когда начнет переговоры с командой Головкина

Отец и менеджер британца Криса Юбэнка-младшего, Юбэнк-старший, сказал, что теперь у них не возникнет никаких препятствий для организации поединков с Геннадием Головкиным и Джеймсом Дигейлом, пишет Sports.kz.

Отец и менеджер британца <span class=error>Криса</span> <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> <nobr>Юбэнк-старший</nobr> сказал что теперь у них не возникнет никаких препятствий для организации поединков с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и Джеймсом Дигейлом пишет Sports.kz. Увеличить
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Напомним, Юбэнк-младший мог провести бой с Головкиным осенью 2016, однако, по словам его отца, виновником срыва поединка стала промоутерская компания Matchroom Sports во главе с Эдди Хирном.

«Мы встретимся с ними [представителями Головкина] через полторы недели. Мы проведем прямые переговоры. У нас на пути уже не будет тех людей, что были в прошлом, тех, кто пытался использовать нас в своих интересах. Это жестко, но это правда. Теперь бои можно устроить, и мы их сделаем. Головкин это не какой-то панк. Дигейл тоже не такой», — сказал Юбэнк-старший в интервью iFL.tv.

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