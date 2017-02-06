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https://sport.mail.ru/news/boxing/28671529/
6 февраля 2017, 8:37 | Бокс | Sports.kz

Крис Юбэнк-младший: Дигейл, Сондерс и Головкин — посмотрим, кто из них мужик

Чемпион мира по версии IBO в суперсреднем весе Крис Юбэнк-младший после своей победы над австралийцем Ренольдом Куинланом бросил вызов трем боксерам, включая Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира по версии IBO в <span class=error>суперсреднем</span> весе <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> после своей победы над австралийцем <span class=error>Ренольдом</span> Куинланом бросил вызов трем боксерам включая Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я — чемпион. Я “новый парень на районе” и иду за каждым другим парнем. Дигейл, Сондерс и Головкин, все эти имена — в моем хит-листе. Теперь у меня есть билет для погони за этими ребятами. Дигейл, давай сделаем это. Больше нет оправданий. Я хочу весь набор твоих зубов и твой титул. Я готов. Я вернусь в зал завтра и не буду прятаться. Раньше мне твердили, что я не могу бросать вызов этим боксерам, так как я не чемпион, а они — чемпионы. Теперь у меня есть это право. Эти поединки можно устроить. Все, что от них требуется, это сказать: “поехали”. Так что посмотрим, кто из них достаточно мужик, чтобы выйти вперед», — заявил Юбэнк в интервью iFL.tv.

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