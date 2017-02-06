«Я — чемпион. Я “новый парень на районе” и иду за каждым другим парнем. Дигейл, Сондерс и Головкин, все эти имена — в моем хит-листе. Теперь у меня есть билет для погони за этими ребятами. Дигейл, давай сделаем это. Больше нет оправданий. Я хочу весь набор твоих зубов и твой титул. Я готов. Я вернусь в зал завтра и не буду прятаться. Раньше мне твердили, что я не могу бросать вызов этим боксерам, так как я не чемпион, а они — чемпионы. Теперь у меня есть это право. Эти поединки можно устроить. Все, что от них требуется, это сказать: “поехали”. Так что посмотрим, кто из них достаточно мужик, чтобы выйти вперед», — заявил Юбэнк в интервью iFL.tv.