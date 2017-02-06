Крис Юбэнк-младший: Дигейл, Сондерс и Головкин — посмотрим, кто из них мужик
Чемпион мира по версии IBO в суперсреднем весе Крис
Юбэнк-младший после своей победы над австралийцем Ренольдом Куинланом бросил вызов трем боксерам, включая Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz.
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«Я — чемпион. Я “новый парень на районе” и иду за каждым другим парнем. Дигейл, Сондерс и Головкин, все эти имена — в моем
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