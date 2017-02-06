Крис Юбэнк-старший: Мы планируем зажарить Головкина живьем

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«Теперь все должны прийти к нам. За нами сила в лице миллионов зрителей ITV, а Младший является самым захватывающим боксером Великобритании. Мы планируем зажарить Головкина живьем. Мы предпочли бы выбрать его первым», — цитирует Юбэнка-старшего Boxingscene.com.