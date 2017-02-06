Крис Юбэнк-старший: Мы планируем зажарить Головкина живьем
Крис
Юбэнк-старший, отец новоиспеченного чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO Юбэнка-младшего, назвал Геннадия Головкина наиболее приоритетным соперником для своего сына, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Теперь все должны прийти к нам. За нами сила в лице миллионов зрителей ITV, а Младший является самым захватывающим боксером Великобритании. Мы планируем зажарить Головкина живьем. Мы предпочли бы выбрать его первым», — цитирует
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter