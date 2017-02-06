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https://sport.mail.ru/news/boxing/28671487/
6 февраля 2017, 8:35 | Бокс | Sports.kz

Крис Юбэнк-старший: Мы планируем зажарить Головкина живьем

Крис Юбэнк-старший, отец новоиспеченного чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO Юбэнка-младшего, назвал Геннадия Головкина наиболее приоритетным соперником для своего сына, пишет Sports.kz.

<span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-старший</nobr> отец новоиспеченного чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> назвал Геннадия <span class=error>Головкина</span> наиболее приоритетным соперником для своего сына пишет Sports.kz. Увеличить
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«Теперь все должны прийти к нам. За нами сила в лице миллионов зрителей ITV, а Младший является самым захватывающим боксером Великобритании. Мы планируем зажарить Головкина живьем. Мы предпочли бы выбрать его первым», — цитирует Юбэнка-старшего Boxingscene.com.

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