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https://sport.mail.ru/news/boxing/28670331/
5 февраля 2017, 23:15 | Бокс | Sports.kz

СМИ не считают Жакиянова серьезным соперником для Уоррена

Сайт BleacherReport.com поделился своим видением предстоящего боя Жанат Жакиянов (26−1, 18 КО) — Роши Уоррен (14−1, 4 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт BleacherReport.com поделился своим видением предстоящего боя <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (26−1 18 КО) — <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уоррен</span> (14−1 4 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Не похоже, что нас ожидает борьба. Жакиянов никогда не дрался в США и не побеждал известных бойцов. Уоррен же недавно отомстил Пайано и забрал свой пояс. Возможно, поэтому WBA сочла Жакиянова достойным титульного боя. Этот бой выглядит выставочным, и нам остается ждать, что затем Уоррен столкнется с настоящим вызовом», — пишет издание.

Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо). Отметим, что букмекеры также не верят в успех казахстанца: коэффициент на его победу — 4, на успех Уоррена — 1,2.

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