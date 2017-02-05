СМИ не считают Жакиянова серьезным соперником для Уоррена
Сайт BleacherReport.com поделился своим видением предстоящего боя Жанат Жакиянов (26−1, 18 КО) — Роши Уоррен (14−1, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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«Не похоже, что нас ожидает борьба. Жакиянов никогда не дрался в США и не побеждал известных бойцов. Уоррен же недавно отомстил Пайано и забрал свой пояс. Возможно, поэтому WBA сочла Жакиянова достойным титульного боя. Этот бой выглядит выставочным, и нам остается ждать, что затем Уоррен столкнется с настоящим вызовом», — пишет издание.
Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо). Отметим, что букмекеры также не верят в успех казахстанца: коэффициент на его победу — 4, на успех Уоррена — 1,2.
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