СМИ не считают Жакиянова серьезным соперником для Уоррена

«Не похоже, что нас ожидает борьба. Жакиянов никогда не дрался в США и не побеждал известных бойцов. Уоррен же недавно отомстил Пайано и забрал свой пояс. Возможно, поэтому WBA сочла Жакиянова достойным титульного боя. Этот бой выглядит выставочным, и нам остается ждать, что затем Уоррен столкнется с настоящим вызовом», — пишет издание.



Бой Жакиянов — Уоррен состоится 10 февраля в американском городе Толедо (штат Огайо). Отметим, что букмекеры также не верят в успех казахстанца: коэффициент на его победу — 4, на успех Уоррена — 1,2.