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https://sport.mail.ru/news/boxing/28670213/
5 февраля 2017, 22:26 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) прокомментировал предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net. Увеличить
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 — Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим. В девяти из десяти случаев мои соперники просто извлекают выгоду из боя по максимуму, и серьезными вызовами эти бои не назовешь. Я очень уважаю Головкина и его команду, но 18 марта я отвечу на вопросы, которые мне задают. Я хочу показать, каким великим я могу быть и что из себя представляю на самом деле. Я не собираюсь сдаваться и не боюсь никого — я упирался спиной в стену не единожды в своей жизни. Я принимал любой вызов, и этот — не исключение. Это будет тяжелый бой, но я жду его с нетерпением, — сказал Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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