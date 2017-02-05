Дэниэл Джейкобс: Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Worldboxingnews.net.
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— Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим. В девяти из десяти случаев мои соперники просто извлекают выгоду из боя по максимуму, и серьезными вызовами эти бои не назовешь. Я очень уважаю Головкина и его команду, но 18 марта я отвечу на вопросы, которые мне задают. Я хочу показать, каким великим я могу быть и что из себя представляю на самом деле. Я не собираюсь сдаваться и не боюсь никого — я упирался спиной в стену не единожды в своей жизни. Я принимал любой вызов, и этот — не исключение. Это будет тяжелый бой, но я жду его с нетерпением, — сказал Джейкобс.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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