Дэниэл Джейкобс: Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим

— Я рад, что мне выпала честь драться с лучшим. В девяти из десяти случаев мои соперники просто извлекают выгоду из боя по максимуму, и серьезными вызовами эти бои не назовешь. Я очень уважаю Головкина и его команду, но 18 марта я отвечу на вопросы, которые мне задают. Я хочу показать, каким великим я могу быть и что из себя представляю на самом деле. Я не собираюсь сдаваться и не боюсь никого — я упирался спиной в стену не единожды в своей жизни. Я принимал любой вызов, и этот — не исключение. Это будет тяжелый бой, но я жду его с нетерпением, — сказал Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.