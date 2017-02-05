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https://sport.mail.ru/news/boxing/28669932/
5 февраля 2017, 21:27 | Бокс | Sports.kz

Пол Малиньяджи: Головкин — больше, чем просто панчер

Американский боксёр и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о силе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксёр и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о силе <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Сила может компенсировать любые ошибки — достаточно одного мощного удара. Это прекрасная штука. GGG — больше чем просто панчер: сила лишь дополняет его арсенал», — написал Малиньяджи в твиттере.

Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).

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