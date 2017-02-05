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«Сила может компенсировать любые ошибки — достаточно одного мощного удара. Это прекрасная штука. GGG — больше чем просто панчер: сила лишь дополняет его арсенал», — написал Малиньяджи в твиттере.



Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).