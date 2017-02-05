«Честно сказать, я счастлив, что дерусь не дома. Факт, что большинство фанатов на стадионе будут поддерживать Джошуа, а не меня. Я жду этого.



Мне нравится драться не дома. Я дрался с американцами в Нью-Йорке, дрался с немцами в Германии. Так что мне нравится, когда я дерусь не дома. Думаю, Джошуа будет тяжело драться дома. Я предпочитаю драться в родной стране и городе соперника. Это преимущество для меня», — цитирует Кличко Boxing Scene.