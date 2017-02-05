Вл. Кличко: Драться с Джошуа в Лондоне — преимущество для меня
Бывший чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отметил, что ему удобно драться с чемпионом IBF Энтони Джошуа у него на родине в Лондоне.
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«Честно сказать, я счастлив, что дерусь не дома. Факт, что большинство фанатов на стадионе будут поддерживать Джошуа, а не меня. Я жду этого.
Мне нравится драться не дома. Я дрался с американцами в
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