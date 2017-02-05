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5 февраля 2017, 21:11 | Бокс | Чемпионат.com

Вл. Кличко: Драться с Джошуа в Лондоне — преимущество для меня

Бывший чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко отметил, что ему удобно драться с чемпионом IBF Энтони Джошуа у него на родине в Лондоне.

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«Честно сказать, я счастлив, что дерусь не дома. Факт, что большинство фанатов на стадионе будут поддерживать Джошуа, а не меня. Я жду этого.

Мне нравится драться не дома. Я дрался с американцами в Нью-Йорке, дрался с немцами в Германии. Так что мне нравится, когда я дерусь не дома. Думаю, Джошуа будет тяжело драться дома. Я предпочитаю драться в родной стране и городе соперника. Это преимущество для меня», — цитирует Кличко Boxing Scene.

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