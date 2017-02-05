Абильхан Аманкул: Рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс
Боксер казахстанской команды «Астана Арланс» Абильхан Аманкул прокомментировал редактору портала AllFight.Ru свой поединок в стартовом матче VII сезона WSB против россиянина Раджаба Раджабова из «Patriot Boxing Team».
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Видимо, что-то случилось...
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— Как сложился для Вас вчерашний поединок?
— Это был хороший, трудный бой.
— Первая девушка в
— Да, мы с Фирузой встретились там, она пришла поддержать нашу команду. Вдвойне приятно, что она моя землячка — тоже родом из Тараза. Ну я рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс. Тем более услышать об этом от такой красивой девушки, как Фируза.
Напомним, первая встреча VII сезона WSB между «Астана Арланс» и «Patriot Boxing Team» прошла сегодня в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу Казахстана. Фируза Шарипова, которая в данный момент готовится к своему чемпионскому поединку на базе «Академии бокса» в Москве, лично пришла поддержать соотечественников.
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