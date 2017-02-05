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https://sport.mail.ru/news/boxing/28669032/
5 февраля 2017, 18:49 | Бокс | Sports.kz

Абильхан Аманкул: Рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс

Боксер казахстанской команды «Астана Арланс» Абильхан Аманкул прокомментировал редактору портала AllFight.Ru свой поединок в стартовом матче VII сезона WSB против россиянина Раджаба Раджабова из «Patriot Boxing Team».

Боксер казахстанской команды <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> Абильхан <span class=error>Аманкул</span> прокомментировал редактору портала AllFight.Ru свой поединок в стартовом матче VII сезона WSB против россиянина <span class=error>Раджаба</span> Раджабова из Patriot Boxing <span class=error>Team</span>. Увеличить
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— Как сложился для Вас вчерашний поединок?
— Это был хороший, трудный бой. Второй-третий раунды дались мне тяжеловато. Но зато в четвертом я отправил соперника в нокдаун. В концовке пятого раунда получил рассечение, зато вышел победителем.

— Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова отметила, что Ваш бой был самым красивым. Что Вы об этом думаете?
— Да, мы с Фирузой встретились там, она пришла поддержать нашу команду. Вдвойне приятно, что она моя землячка — тоже родом из Тараза. Ну я рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс. Тем более услышать об этом от такой красивой девушки, как Фируза.

Напомним, первая встреча VII сезона WSB между «Астана Арланс» и «Patriot Boxing Team» прошла сегодня в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу Казахстана. Фируза Шарипова, которая в данный момент готовится к своему чемпионскому поединку на базе «Академии бокса» в Москве, лично пришла поддержать соотечественников.

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