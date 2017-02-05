Абильхан Аманкул: Рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс

— Как сложился для Вас вчерашний поединок?

— Это был хороший, трудный бой. Второй-третий раунды дались мне тяжеловато. Но зато в четвертом я отправил соперника в нокдаун. В концовке пятого раунда получил рассечение, зато вышел победителем.



— Первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова отметила, что Ваш бой был самым красивым. Что Вы об этом думаете?

— Да, мы с Фирузой встретились там, она пришла поддержать нашу команду. Вдвойне приятно, что она моя землячка — тоже родом из Тараза. Ну я рад, что смог порадовать публику и показать красивый бокс. Тем более услышать об этом от такой красивой девушки, как Фируза.



Напомним, первая встреча VII сезона WSB между «Астана Арланс» и «Patriot Boxing Team» прошла сегодня в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу Казахстана. Фируза Шарипова, которая в данный момент готовится к своему чемпионскому поединку на базе «Академии бокса» в Москве, лично пришла поддержать соотечественников.