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5 февраля 2017, 18:02 | Бокс | Р-Спорт

Сулейман: Поветкин, проваливший допинг-тест, исключен из рейтингов WBC

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе заявил агентству Р-Спорт президент WBC Маурисио Сулейман. Увеличить
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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман по телефону.
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