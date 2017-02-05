Сулейман: Поветкин, проваливший допинг-тест, исключен из рейтингов WBC

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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил «Р-Спорт», что допинг-проба Б также дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была «чистой».

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман по телефону.