Сулейман: Поветкин, проваливший допинг-тест, исключен из рейтингов WBC
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе, заявил агентству «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.
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Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что
«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман по телефону.
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