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https://sport.mail.ru/news/boxing/28667843/
5 февраля 2017, 15:20 | Бокс | Sports.kz

Уорд рассказал об условиях, которые предлагал Головкину

Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) рассказал в интервью Fighthype.com, как его команда пыталась организовать бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> (31−0 15 КО) рассказал в интервью Fighthype.com как его команда пыталась организовать бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Бокс не такой сложный, каким кажется. Ты хочешь драться со мной, я хочу драться с тобой — так давай сделаем бой! Если по каким-то причинам ты видишь, что организовать большой бой не представляется возможным, то, значит, кто-то за кулисами этого не хочет. Мы делали команде Головкина предложение — поровну, 50 на 50, в 168 фунтах. Это было два-три года назад. Они ответили: «Ой, наверное, никак, сейчас мы заняты средним дивизионом, давайте попробуем провести его в 2017 или в 2018-м». Ну и что это такое? Я всё понял и умыл руки. Совершенно точно, что мой бой с Головкиным должен был состояться до боя с Ковалёвым — я действительно думал, что так и будет, — сказал Уорд.

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