Уорд рассказал об условиях, которые предлагал Головкину
Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) рассказал в интервью Fighthype.com, как его команда пыталась организовать бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Бокс не такой сложный, каким кажется. Ты хочешь драться со мной, я хочу драться с тобой — так давай сделаем бой! Если по
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