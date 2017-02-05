Уорд рассказал об условиях, которые предлагал Головкину

— Бокс не такой сложный, каким кажется. Ты хочешь драться со мной, я хочу драться с тобой — так давай сделаем бой! Если по каким-то причинам ты видишь, что организовать большой бой не представляется возможным, то, значит, кто-то за кулисами этого не хочет. Мы делали команде Головкина предложение — поровну, 50 на 50, в 168 фунтах. Это было два-три года назад. Они ответили: «Ой, наверное, никак, сейчас мы заняты средним дивизионом, давайте попробуем провести его в 2017 или в 2018-м». Ну и что это такое? Я всё понял и умыл руки. Совершенно точно, что мой бой с Головкиным должен был состояться до боя с Ковалёвым — я действительно думал, что так и будет, — сказал Уорд.