Поветкин ждет решения WBC, а его юрист сразится с Уайлдером
Адвокат, который будет представлять интересы российского боксера Александра Поветкина в суде
Нью-Йорка, старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко в интервью «Газете.Ru» рассказал о предстоящем процессе и сроках вынесения решения Всемирным боксерским советом (WBC) по допинг-случаю, а также призвал не смешивать мельдоний с остарином.
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Последняя фраза в нашей вводке к интервью с юристом звучит как рецепт нового кошмарного для антидопинговых служб «коктейля Родченкова», поэтому вкратце поясним, о каких двух — действительно, совершенно разных — историях идет речь.
Бой между Поветкиным и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC американцем Дионтеем Уайлдером, запланированный на май прошлого года в Москве, не состоялся после того, как в организме российского боксера были найдены следы запрещенного с 1 января 2016 года мельдония.
Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с разъяснением ситуации с мельдонием, следы которого обнаружились у многих россиян в различных видах спорта, уточнив сроки выведения и концентрации этого препарата в организме.
WBC оправдал Поветкина, обязав войти в программу «Чистый бокс» и проходить усиленное тестирование на протяжении года.
Правда, до этого решения сторона Уайлдера подала иск в суд
В июле Уайлдер провел очередную добровольную защиту, победив своего соотечественника Криса Арреолу. Однако в этом поединке чемпион получил травму,
В день поединка 17 декабря в Екатеринбурге президент WBC Хосе Сулейман сообщил, что
Стиверн, будто бы ждавший этого известия, собрал вещи и уехал, а Поветкин провел бой с французом Йоанном Дюопа, победив нокаутом.
Вот такие две, перетекающие одна в другую, но весьма разные по своему статусу истории. WBC в начале февраля вскрыл пробу «Б», подтвердившую микродозы остарина, и должен вынести решение. Судебные слушания по существу по искам стороны Уайлдера и Рябинского начнутся в
Адвокат Алексей Карпенко находится там уже неделю….
— Когда и какого решения от WBC вы ожидаете после того, как была вскрыта
— Будет расследование WBC, связанное с тем, каким образом этот препарат попал в организм Александра. Он не принимал никаких запрещенных препаратов, и мы рассчитываем на то, что WBC, разобравшись в этой ситуации, Александра оправдает.
Мы рассчитываем на то, что расследование займет, как и в случае с мельдонием,
— Информация о том, что
— Я считаю, на их решение окажут влияние все те аргументы, которые мы собираемся предоставить. Подробности о том, что мы предоставили, мне бы не хотелось сейчас раскрывать — это закрытая информация.
Безусловно, «чистые» пробы той же самой лаборатории
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— По поводу организации поединков вам нужно задавать вопрос Андрею Рябинскому, его промоутеру.
Он не может выходить под эгидой WBC. По другим версиям — совершенно спокойно.
— В ситуации, если все же будет вынесено решение WBC о дисквалификации, будет ли оно распространяться на другие боксерские организации?
— Не будет. WBC имеет юрисдикции только в отношении боев, которые проводятся под эгидой WBC.
— Территориальных ограничений на проведение поединков тоже не будет?
— Речь идет только о том, что (Поветкин) под угрозой дисквалификации под эгидой WBC. На другие версии это не распространятся, это не имеет территориального принципа.
— Получается, что до начала судебных слушаний в
— Никак не может. Потому что это не связанные между собой вещи.
Тот суд, который начнется послезавтра в
Мы защищаем позицию и совершенно однозначно заявляем, что Поветкин не принимал мельдоний после 1 января 2016 года — то есть с того момента, как он был запрещен (внесен в Всемирным антидопинговым агентством WADA — «Газета.Ru»).
И у нас есть очень весомые доказательства — как фактические, так и экспертные — чтобы доказать суду присяжных нашу позицию.
Но вся история, связанная с остарином, лежит вне того разбирательства, которое будет в
— То, что суд присяжных будет идти в контексте незавершенного допингового дела с остарином, может быть использовано противоположной стороной и оказать влияние на присяжных. Есть такие опасения?
— Таких опасений нет, потому что есть определенные правила о допуске той или иной информации до сведения присяжных.
И мы полагаем с высокой степенью вероятностью, что данная информация до присяжных доведена не будет, и суд запретит стороне Уайлдера оглашать эту информацию.
Потому что с точки зрения юридических норм, доведение подобного рода информации до присяжных нарушает принципы справедливости — слушается вопрос, который не имеет никакого отношения к остарину, случившемуся спустя полгода после тех событий, которые мы будем обсуждать.
Соответственно, это может сформировать у присяжных предубеждения, основанные на непроверенном, неисследованном факте, случившемся много месяцев спустя.
Мы соответствующее ходатайство заявили и полагаем, что у нас высокие шансы на то, чтобы оно было удовлетворено и остарин никак не фигурировал в слушаниях на следующей неделе.
— Сторона Поветкина говорит о том, что микродозы остарина могли попасть в организм боксера со спортивным питанием, будучи незадекларированными в нем. А может быть вариант с обычным питанием? Например, исследования, проведенные Роскачеством, показали, что в мясе кур, продающихся в России, обнаружены препараты, в том числе те, что не регламентируются российским законодательством.
— Вы абсолютно правы. При подготовке к спортивным соревнованиям, и это очень часто происходит в боксе, специалисты по антидопингу рекомендуют не есть мясо в некоторых странах.
Например, очень известна этим мексиканская говядина, когда коровам колют бог весть что и потом это в микродозах — таких, как появилась сейчас у Саши — это проявляется в организме спортсмена.
Было зарегистрировано несколько случаев, когда оправдывали боксеров у которых на микроуровнях, на грани срабатывания чувствительности тестирующего оборудования находилась микродоза запрещенного вещества.
И выяснялась, что она попала в организм не потому, что спортсмен принял запрещенный препарат, а потому что он съел продукт, изготовленный из мяса птицы или говядины, которой кололи или вводили
Соответственно, мы проверяем спортивное питание, проверяем рацион Саши, чтобы найти причину. Потому что у нас есть авторитетные мнения экспертов из США, Голландии и Германии — они в один голос говорят, что клиническая картина анализов Александра и то количество (остарина), которое у него было обнаружено, однозначно свидетельствуют о том, что он не употреблял никаких запрещенных препаратов — речь идет о случайном попадании.
Обращаю ваше внимание, что мы к российским экспертам даже не прибегаем — с учетом всех тех скандалов, которые сейчас идут вокруг российского спорта, есть большое предубеждение против российского экспертного сообщества. Необоснованное, на мой взгляд, но, тем не менее, мы имеем дело с людьми, а они читают газеты.
Есть две основные причины (случайного попадания остарина в организм Поветкина): или продукт или некачественное спортивное питание.
Известно, что смеси готовятся не в идеальных условиях, бывают некачественные партии — туда мог в микродозе попасть запрещенный препарат, который никак не мог улучшить качества бойца. Это просто невозможно с точки зрения
Мы надеемся, что мы найдем причину и сможем доказать его невиновность.
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