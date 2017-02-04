Андре Уорд: Юбэнки, научитесь ползать, прежде чем начать бегать
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд ответил на реплику Криса
Юбэнка-старшего, который «угрожал» американцу встречей со своим сыном.
Сын бывшего чемпиона мира в ночь с субботы на воскресенье должен провести бой с австралийцем Ренольдом Куинланом. В качестве эксперта на телеканале Sky Sports в Англию прибыл Уорд, которому
«Я тут вот какую сумасшедшую мысль хочу озвучить. Андре Уорд приехал сюда комментировать, и мы тоже за ним охотимся. Он полутяжеловес, и
Мы собираемся расчистить второй средний вес, и средний вес тоже. Но вообще, в среднем весе мы смотрим только на одного человека — Головкина. Причина, по которой я все это говорю, — когда Уорд дрался с Ковалевым, я посчитал, в третьем раунде он выбросил 35 ударов. Это значит, что он не выживет в ринге с
Уорду, конечно, о столь наглой дерзости быстро доложили, и он нашел правильные слова для ответа на понты семьи Юбэнков.
«Да, меня позабавило это. Но на самом деле все предельно просто — на этой неделе бой, и ребята пытаются продать на парочку PPV пакетов больше. Они знали, что я приеду в Лондон. Это не случайно, раньше эти парни никогда не вспоминали мое имя. Но я бы сказал Юбэнкам — научитесь ползать, прежде чем начать бегать.
Пиариться — это нормально. Понимаю, всем нужно билеты продавать. Только вот одна проблемка с этим: со мной или с
Я видел достаточно боев
Напомним, уже через парочку часов в Лондоне (Великобритания) начнется крупное боксерское
Андрэ Уорд отработает комментатором на этом шоу.
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