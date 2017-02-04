Экс-соперник Головкина считает, что казахстанец побьет Канело
Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), британец Мэттью Маклин, поделился мнением о потенциальном бое GGG с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Многие разочарованы тем, что Канело решил драться не с Головкиным, а с
Напомним, 18 марта Головкин проведет бой в
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