Экс-соперник Головкина считает, что казахстанец побьет Канело

— Многие разочарованы тем, что Канело решил драться не с Головкиным, а с Чавесом-младшим. Но это бизнес — мексиканские фанаты рады этому бою. Здесь победит Канело. Но если он встретится с GGG, тот побьет его. Головкин просто больше и мощнее, — сказал Маклин.



Напомним, 18 марта Головкин проведет бой в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Канело выйдет на ринг 6 мая в поединке с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО) в Лас-Вегасе. Очный бой Головкина и Канело запланирован на сентябрь.