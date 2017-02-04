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https://sport.mail.ru/news/boxing/28664780/
4 февраля 2017, 22:50 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина считает, что казахстанец побьет Канело

Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), британец Мэттью Маклин, поделился мнением о потенциальном бое GGG с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Бывший соперник казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) британец <span class=error>Мэттью</span> <span class=error>Маклин</span> поделился мнением о потенциальном бое GGG с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Многие разочарованы тем, что Канело решил драться не с Головкиным, а с Чавесом-младшим. Но это бизнес — мексиканские фанаты рады этому бою. Здесь победит Канело. Но если он встретится с GGG, тот побьет его. Головкин просто больше и мощнее, — сказал Маклин.

Напомним, 18 марта Головкин проведет бой в Нью-Йорке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Канело выйдет на ринг 6 мая в поединке с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО) в Лас-Вегасе. Очный бой Головкина и Канело запланирован на сентябрь.

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