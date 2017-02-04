Российский боксер Чудинов победил венгра Паппа техническим нокаутом
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Дмитрий Чудинов победил венгра Золтана Паппа техническим нокаутом в первом раунде.
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Поединок прошел в Москве.
После этого боя в активе 30-летнего Чудинова 20 побед (13 нокаутом), одно поражение и две ничьи. На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Кирилл Щекутьев, следующий поединок Чудинов проведет 8 апреля против испанца Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг.
Чудинов 28 февраля 2015 года уступил британцу Крису
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