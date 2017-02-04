Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28664747/
4 февраля 2017, 22:36 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Чудинов победил венгра Паппа техническим нокаутом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг россиянин Дмитрий Чудинов победил венгра Золтана Паппа техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок состоялся в Москве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок прошел в Москве.

После этого боя в активе 30-летнего Чудинова 20 побед (13 нокаутом), одно поражение и две ничьи. На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Кирилл Щекутьев, следующий поединок Чудинов проведет 8 апреля против испанца Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг.

Чудинов 28 февраля 2015 года уступил британцу Крису Юбенку-младшему в поединке за право быть претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
4 февраля

Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России проиграла команде Сербии в первом круге Мировой группы Кубка Дэвиса

USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг