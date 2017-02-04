Шуменов готов драться с чемпионами обоих дивизионов

— Я готов драться в любое время, готов к бою с Дортикосом. С нетерпением жду этого поединка. Также я готов драться и с другими чемпионами — как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе. В 2016 году я провел лишь один бой, но в 2017-м хочу драться как минимум три-четыре раза. Надеюсь, мой менеджер Эл Хэймон организует для меня эти бои. Я хочу драться с лучшими чемпионами. Надеюсь, у меня получится подарить вам захватывающие бои, — сказал Шуменов в интервью WBA.



Ожидается, что следующим соперником Бейбута Шуменова станет кубинец Юниер Дортикос (21−0, 20 КО), однако точная дата их боя пока неизвестна, поскольку промоутерская компания Caribe Promotions потеряла свое эксклюзивное право на организацию поединка.