Шуменов готов драться с чемпионами обоих дивизионов
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) ждет своего следующего боя, сообщает Sports.kz.
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— Я готов драться в любое время, готов к бою с Дортикосом. С нетерпением жду этого поединка. Также я готов драться и с другими чемпионами — как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе. В 2016 году я провел лишь один бой, но в 2017-м хочу драться как минимум
Ожидается, что следующим соперником Бейбута Шуменова станет кубинец Юниер Дортикос (21−0, 20 КО), однако точная дата их боя пока неизвестна, поскольку промоутерская компания Caribe Promotions потеряла свое эксклюзивное право на организацию поединка.
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