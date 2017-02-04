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4 февраля 2017, 22:48 | Бокс | Sports.kz

Шуменов готов драться с чемпионами обоих дивизионов

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) ждет своего следующего боя, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Бейбут</span> <span class=error>Шуменов</span> (17−2 11 КО) ждет своего следующего боя сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Я готов драться в любое время, готов к бою с Дортикосом. С нетерпением жду этого поединка. Также я готов драться и с другими чемпионами — как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе. В 2016 году я провел лишь один бой, но в 2017-м хочу драться как минимум три-четыре раза. Надеюсь, мой менеджер Эл Хэймон организует для меня эти бои. Я хочу драться с лучшими чемпионами. Надеюсь, у меня получится подарить вам захватывающие бои, — сказал Шуменов в интервью WBA.

Ожидается, что следующим соперником Бейбута Шуменова станет кубинец Юниер Дортикос (21−0, 20 КО), однако точная дата их боя пока неизвестна, поскольку промоутерская компания Caribe Promotions потеряла свое эксклюзивное право на организацию поединка.

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