Фируза Шарипова: Аманкул провел отличный бой, заводил публику

«Наша команда отлично отбоксировала, все бои очень понравились. Хотя два из них судьи все же отдали российской команде. Больше всего понравился Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) — провел отличный бой, заводил публику. Я так рада, что наша команда выиграла! Думаю, что в этом сезоне “Астана Арланс” всех разгромят, и я этого им искренне желаю. В зале было очень много болельщиков — кажется, даже больше, чем у “Patriot Boxing Team”. И это несмотря на то, что встреча проходила в Москве. Так что не забывайте поддерживать свои любимые команды в WSB», — поделилась Фируза Шарипова.



Напомним, первая встреча VII сезона WSB между «Астана Арланс» и Patriot Boxing Team прошла сегодня в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу Казахстана. Фируза Шарипова, которая в данный момент готовится к своему чемпионскому поединку на базе «Академии бокса» в Москве, лично пришла поддержать соотечественников.