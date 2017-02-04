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4 февраля 2017, 22:48 | Бокс | Sports.kz

Фируза Шарипова: Аманкул провел отличный бой, заводил публику

Профессиональный боксер из Казахстана Фируза Шарипова прокомментировала редактору портала AllFight.Ru итоги первой матчевой встречи участников WSB — своих соотечественников «Астана Арланс» и российской команды «Patriot Boxing Team».

Профессиональный боксер из Казахстана <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> прокомментировала редактору портала AllFight.Ru итоги первой матчевой встречи участников WSB — своих соотечественников <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> и российской команды Patriot Boxing <span class=error>Team</span>. Увеличить
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«Наша команда отлично отбоксировала, все бои очень понравились. Хотя два из них судьи все же отдали российской команде. Больше всего понравился Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) — провел отличный бой, заводил публику. Я так рада, что наша команда выиграла! Думаю, что в этом сезоне “Астана Арланс” всех разгромят, и я этого им искренне желаю. В зале было очень много болельщиков — кажется, даже больше, чем у “Patriot Boxing Team”. И это несмотря на то, что встреча проходила в Москве. Так что не забывайте поддерживать свои любимые команды в WSB», — поделилась Фируза Шарипова.

Напомним, первая встреча VII сезона WSB между «Астана Арланс» и Patriot Boxing Team прошла сегодня в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу Казахстана. Фируза Шарипова, которая в данный момент готовится к своему чемпионскому поединку на базе «Академии бокса» в Москве, лично пришла поддержать соотечественников.

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