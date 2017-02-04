Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда «Патриот боксинг» проиграла казахстанской «Астане арланс» в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2−3.
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Свои поединки выиграли российские боксеры Батор Сагалуев (весовая категория до 49 кг) и Радмир Абдурахманов (до 64 кг), поражения потерпели Артем Хотенов (до 56 кг), Раджабов Раджабов (до 75 кг) и Илья Квасников (91 кг).
Во втором туре подопечные Олега Меньшикова в гостях встретятся с китайской командой «Чайна дрэгонс» 18 февраля.
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