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4 февраля 2017, 20:23 | Бокс | Sports.kz

«Astana Arlans» победил «Patriot Boxing Team» на старте сезона WSB

Казахстанская команда WSB «Astana Arlans» в первой матчевой встрече сезона WSB в Москве одолела «Patriot Boxing Team» — 3:2, пишет Sports.kz.

Казахстанская команда WSB Astana Arlans в первой матчевой встрече сезона WSB в Москве одолела Patriot Boxing <span class=error>Team</span> — 3:2 пишет Sports.kz. Увеличить
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Темиртас Жусупов (49 кг) в упорном противостоянии проиграл Батору Сагалуеву — 1:2 (48:47, 47:48, 47:48), Ильяс Сулейменов (56 кг) уровнял шансы на успех побив Артема Хотенова — 3:0 (49:44, 47:46, 48:45), Дильмурат Мижитов (64 кг) не сумел взять верх над Радмиром Абдурахмановым — 1:2 (48:47, 46:49, 47:48), Абильхан Аманкулов (75 кг) одолел Раджаба Раджабова — 2:1 (48:47, 47:48, 49:46), Антон Пинчук (91 кг) оказался сильнее Ильи Квасникова — 3:0 (49:46, 49:46, 50:45).

18 февраля «Astana Arlans» в Талдыкургане примет «Uzbek Tigers».

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Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда «Патриот боксинг» проиграла казахстанской «Астане арланс» в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2−3.
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