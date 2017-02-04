Уорд посоветовал Юбэнку драться с Головкиным
Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) оценил перспективы британца Криса
Юбэнка-младшего (23−1, 18 КО), потенциального соперника Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— Юбэнк — хороший молодой боец. Он уверен в своих силах, хотя, как по мне, он все еще сырой и лишь развивается. Но он на правильном пути. Теперь ему нужно сделать следующий шаг и драться с Головкиным или
Ранее Юбэнк говорил, что рассчитывает встретиться на ринге с Головкиным в этом году.
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