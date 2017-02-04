Уорд посоветовал Юбэнку драться с Головкиным

— Юбэнк — хороший молодой боец. Он уверен в своих силах, хотя, как по мне, он все еще сырой и лишь развивается. Но он на правильном пути. Теперь ему нужно сделать следующий шаг и драться с Головкиным или кем-то еще. Знаю, что они вели переговоры, но они по каким-то причинам прервались. Юбэнк должен стучаться в двери большого боя — только в таких поединках он сможет показать все, чего стоит на самом деле, — считает Уорд.



Ранее Юбэнк говорил, что рассчитывает встретиться на ринге с Головкиным в этом году.