Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28664194/
4 февраля 2017, 20:06 | Бокс | Sports.kz

Уорд посоветовал Юбэнку драться с Головкиным

Американский боксер Андре Уорд (31−0, 15 КО) оценил перспективы британца Криса Юбэнка-младшего (23−1, 18 КО), потенциального соперника Геннадия Головкина, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Американский боксер <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> (31−0 15 КО) оценил перспективы британца <span class=error>Криса</span> <nobr>Юбэнка-младшего</nobr> (23−1 18 КО) потенциального соперника Геннадия <span class=error>Головкина</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Юбэнк — хороший молодой боец. Он уверен в своих силах, хотя, как по мне, он все еще сырой и лишь развивается. Но он на правильном пути. Теперь ему нужно сделать следующий шаг и драться с Головкиным или кем-то еще. Знаю, что они вели переговоры, но они по каким-то причинам прервались. Юбэнк должен стучаться в двери большого боя — только в таких поединках он сможет показать все, чего стоит на самом деле, — считает Уорд.

Ранее Юбэнк говорил, что рассчитывает встретиться на ринге с Головкиным в этом году.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда «Патриот боксинг» проиграла казахстанской «Астане арланс» в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2−3.
Еще 7 новостей  Все новости
04 февраля

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

«Посмотрим, что скажет Атлас, когда Головкин уничтожит Джейкобса и оставит его поломанным на ринге». Болельщики и журналисты раскритиковали известного тренера и комментатора

Дмитрий Селюк: «Не удивлюсь, если в мае-июне из u201eАктобеu201c уберут всех - от тренеров до руководства клуба»