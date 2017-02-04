Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28663972/
4 февраля 2017, 19:34 | Бокс | Р-Спорт

Чемпион ОИ-2016 боксер Тищенко ставит задачу в 2017 году успешно выступить на ЧЕ и ЧМ

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Основная цель в текущем году — показать высокие результаты на чемпионатах Европы и мира, заявил агентству «Р-Спорт» победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российский боксер Евгений Тищенко.

Тищенко выиграл Олимпиаду в весовой категории до 91 килограмма. Спортсмен также является действующим чемпионом Европы и мира, победив на турнирах 2015 года, и серебряным призером чемпионата мира-2013. Чемпионат Европы пройдет с 14 по 25 июня в украинском Харькове и будет являться отборочным к чемпионату мира. Мировое первенство состоится в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

«В этом году передо мной стоит только одна важная цель — успешно выступить на чемпионате Европы и чемпионате мира, — сказал Тищенко. — Тем более что я остаюсь в олимпийском боксе на ближайший четырехлетний цикл. И моя задача — принимать участие в главных стартах года и снова доказывать свою состоятельность. Думаю, времени для подготовки к чемпионату Европы много. Полагаю, что участие в двух международных турнирах будет достаточным, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату Европы».

«Потому что после Олимпийских игр я отдыхал недолго и поддерживаю форму, начиная с ноября прошлого года, — добавил собеседник агентства. — И осталось добавить боевую практику, чтобы вспомнить определенные навыки. Надо провести шесть-семь хороших боев — думаю, этого будет достаточно».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

Сборная России проиграла команде Казахстана в первом туре Всемирной серии бокса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская команда «Патриот боксинг» проиграла казахстанской «Астане арланс» в первом туре Всемирной серии бокса. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2−3.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя