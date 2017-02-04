Чемпион ОИ-2016 боксер Тищенко ставит задачу в 2017 году успешно выступить на ЧЕ и ЧМ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Основная цель в текущем году — показать высокие результаты на чемпионатах Европы и мира, заявил агентству «Р-Спорт» победитель Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российский боксер Евгений Тищенко.
Тищенко выиграл Олимпиаду в весовой категории до 91 килограмма. Спортсмен также является действующим чемпионом Европы и мира, победив на турнирах 2015 года, и серебряным призером чемпионата мира-2013. Чемпионат Европы пройдет с 14 по 25 июня в украинском Харькове и будет являться отборочным к чемпионату мира. Мировое первенство состоится в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
«В этом году передо мной стоит только одна важная цель — успешно выступить на чемпионате Европы и чемпионате мира, — сказал Тищенко. — Тем более что я остаюсь в олимпийском боксе на ближайший четырехлетний цикл. И моя задача — принимать участие в главных стартах года и снова доказывать свою состоятельность. Думаю, времени для подготовки к чемпионату Европы много. Полагаю, что участие в двух международных турнирах будет достаточным, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату Европы».
«Потому что после Олимпийских игр я отдыхал недолго и поддерживаю форму, начиная с ноября прошлого года, — добавил собеседник агентства. — И осталось добавить боевую практику, чтобы вспомнить определенные навыки. Надо провести
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