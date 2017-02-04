Чемпион ОИ-2016 боксер Тищенко ставит задачу в 2017 году успешно выступить на ЧЕ и ЧМ

Тищенко выиграл Олимпиаду в весовой категории до 91 килограмма. Спортсмен также является действующим чемпионом Европы и мира, победив на турнирах 2015 года, и серебряным призером чемпионата мира-2013. Чемпионат Европы пройдет с 14 по 25 июня в украинском Харькове и будет являться отборочным к чемпионату мира. Мировое первенство состоится в немецком Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

«В этом году передо мной стоит только одна важная цель — успешно выступить на чемпионате Европы и чемпионате мира, — сказал Тищенко. — Тем более что я остаюсь в олимпийском боксе на ближайший четырехлетний цикл. И моя задача — принимать участие в главных стартах года и снова доказывать свою состоятельность. Думаю, времени для подготовки к чемпионату Европы много. Полагаю, что участие в двух международных турнирах будет достаточным, чтобы в хорошей форме подойти к чемпионату Европы».