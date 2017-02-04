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https://sport.mail.ru/news/boxing/28663799/
4 февраля 2017, 18:56 | Бокс | Чемпионат.com

Беристайн будет готовить Чавеса-младшего к бою с Альваресом

Тренер Игнасио Беристайн подтвердил, что договорился с мексиканским боксёром Хулио Сезаром Чавесом-младшим и будет тренировать его перед боем против Сауля Альвареса.

Поединок Чавес — Альварес состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

«Побить Канело будет трудно, предстоит много работы. Но мне нравится, что Хулио в хорошем настроении и, словно поезд, мчится к цели. Я попросил его максимально концентрироваться на тренировках. Канело — фаворит боя, но я знаю, что коэффициенты букмекеров не значат ничего», — приводит слова Беристайна BoxignScene.
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