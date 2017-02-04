Беристайн будет готовить Чавеса-младшего к бою с Альваресом

Поединок Чавес — Альварес состоится 6 мая в Лас-Вегасе.



«Побить Канело будет трудно, предстоит много работы. Но мне нравится, что Хулио в хорошем настроении и, словно поезд, мчится к цели. Я попросил его максимально концентрироваться на тренировках. Канело — фаворит боя, но я знаю, что коэффициенты букмекеров не значат ничего», — приводит слова Беристайна BoxignScene.