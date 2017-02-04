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https://sport.mail.ru/news/boxing/28662551/
4 февраля 2017, 15:30 | Бокс | Sports.kz

Том Лёффлер: Сейчас Альварес больше Головкина

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, заявил, что Сауль Альварес уже превосходит по габаритам казахстанца, хотя ранее его команда утверждала обратное.

Том Лёффлер промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> заявил что <span class=error>Сауль</span> Альварес уже превосходит по габаритам <span class=error>казахстанца</span> хотя ранее его команда утверждала обратное. Увеличить
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«У “Канело” есть разные веса для разных ситуаций. Сейчас он больше Головкина. Люди говорили, что он слишком маленький для Геннадия, а теперь он внезапно дерётся во втором среднем весе. Должен сказать, что все наши дискуссии с Golden Boy были не о весе, всегда предполагалась средняя категория.

Геннадий и Абель Санчес полностью сосредоточены на Джейкобсе. Это будет самый сложный тест в карьере Геннадия. Кто бы не победил в бою “Канело” и Чавеса, он будет отличным соперником для Геннадия, если он побьёт Джейкобса», — цитирует Лёффлера Boxing News 24.

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