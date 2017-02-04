Том Лёффлер: Сейчас Альварес больше Головкина

«У “Канело” есть разные веса для разных ситуаций. Сейчас он больше Головкина. Люди говорили, что он слишком маленький для Геннадия, а теперь он внезапно дерётся во втором среднем весе. Должен сказать, что все наши дискуссии с Golden Boy были не о весе, всегда предполагалась средняя категория.



Геннадий и Абель Санчес полностью сосредоточены на Джейкобсе. Это будет самый сложный тест в карьере Геннадия. Кто бы не победил в бою “Канело” и Чавеса, он будет отличным соперником для Геннадия, если он побьёт Джейкобса», — цитирует Лёффлера Boxing News 24.