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https://sport.mail.ru/news/boxing/28662166/
4 февраля 2017, 15:01 | Бокс | Р-Спорт

Дува: Поветкин вернется на ринг и докажет, что он «чистый» спортсмен

Российский боксер Александр Поветкин вернется на ринг и докажет, что он «чистый» спортсмен, полагает глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы другого россиянина Сергея Ковалева.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 2 февраля заявил агентству «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая». Позднее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил «Р-Спорт», что решение по Поветкину будет в ближайшее время.

«Мне сложно сформировать мнение на этот счет (по ситуации Поветкина), так как у меня слишком мало информации, — сказала Дува в ответ на вопрос корреспондента агентства “Р-Спорт”, как она оценивает ситуацию с допинг-пробой Поветкина и каким видит его будущее в свете этой истории. — И мне, естественно, неизвестно, что чувствуют российские болельщики в этой ситуации. Но я полагаю, что теперь в его (Поветкина) руках вернуться и доказать, что он “чистый”. Ведь Поветкин — зрелищный боец. Я уверена, что многие его поклонники хотят видеть его успех».

Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина от 6 декабря дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге 37-летний Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой с французом Йоанном Дюопа, в котором победил нокаутом.
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