Дува: Поветкин вернется на ринг и докажет, что он «чистый» спортсмен
Российский боксер Александр Поветкин вернется на ринг и докажет, что он «чистый» спортсмен, полагает глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы другого россиянина Сергея Ковалева.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 2 февраля заявил агентству «Р-Спорт», что
«Мне сложно сформировать мнение на этот счет (по ситуации Поветкина), так как у меня слишком мало информации, — сказала Дува в ответ на вопрос корреспондента агентства “Р-Спорт”, как она оценивает ситуацию с
Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя Сулейман сообщил, что
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