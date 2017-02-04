Дува: Поветкин вернется на ринг и докажет, что он «чистый» спортсмен

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский 2 февраля заявил агентству «Р-Спорт», что допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат на остарин, но его же проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, «чистая». Позднее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил «Р-Спорт», что решение по Поветкину будет в ближайшее время.

«Мне сложно сформировать мнение на этот счет (по ситуации Поветкина), так как у меня слишком мало информации, — сказала Дува в ответ на вопрос корреспондента агентства “Р-Спорт”, как она оценивает ситуацию с допинг-пробой Поветкина и каким видит его будущее в свете этой истории. — И мне, естественно, неизвестно, что чувствуют российские болельщики в этой ситуации. Но я полагаю, что теперь в его (Поветкина) руках вернуться и доказать, что он “чистый”. Ведь Поветкин — зрелищный боец. Я уверена, что многие его поклонники хотят видеть его успех».