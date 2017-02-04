Руди Эрнандес: Кого еще избегали также часто, как Головкина? Он сломал бы и Хаглера

«Головкин — зверь. Думаю, он один из лучших боксеров в мире. Люди не отдают ему должное, а видят только негатив. Головкин завершит карьеру года через 4−5, но его по каким-либо причинам не будут считать одним из лучших. Но кого еще избегали так часто, как его? Все говорят, что они великие, но никто при этом не хочет с ним драться. Я считаю, Головкин в свое время побил бы и Марвина Хаглера. Причем побил в прямом смысле. Он сломал бы его к 4−6 раунду», — сказал специалист.