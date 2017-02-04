Руди Эрнандес: Кого еще избегали также часто, как Головкина? Он сломал бы и Хаглера
Известный американский тренер и катмен Руди Эрнандес в интервью iFL.tv высказал свое мнение о чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине, сообщает Sports.kz.
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«Головкин — зверь. Думаю, он один из лучших боксеров в мире. Люди не отдают ему должное, а видят только негатив. Головкин завершит карьеру года через 4−5, но его по
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