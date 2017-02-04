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https://sport.mail.ru/news/boxing/28662061/
4 февраля 2017, 14:52 | Бокс | Sports.kz

Руди Эрнандес: Кого еще избегали также часто, как Головкина? Он сломал бы и Хаглера

Известный американский тренер и катмен Руди Эрнандес в интервью iFL.tv высказал свое мнение о чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине, сообщает Sports.kz.

Известный американский тренер и <span class=error>катмен</span> <span class=error>Руди</span> Эрнандес в интервью iFL.tv высказал свое мнение о чемпионе мира в среднем весе Геннадии <span class=error>Головкине</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Головкин — зверь. Думаю, он один из лучших боксеров в мире. Люди не отдают ему должное, а видят только негатив. Головкин завершит карьеру года через 4−5, но его по каким-либо причинам не будут считать одним из лучших. Но кого еще избегали так часто, как его? Все говорят, что они великие, но никто при этом не хочет с ним драться. Я считаю, Головкин в свое время побил бы и Марвина Хаглера. Причем побил в прямом смысле. Он сломал бы его к 4−6 раунду», — сказал специалист.

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