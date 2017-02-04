Дмитрий Чудинов заявил, что его брат Федор изобьет Гроувза в бою за титул WBA

Поединок с Гроувзом должен пройти в Лондоне, предварительной датой является 25 февраля.

«Федя такой человек, ему вообще не важно, с кем и когда он встретится, главное — бой. Единственное, обидно, что затянулась эта история с поясом у него. Очень долго длилась, он всего один бой провел в прошлом году. Многие могут подумать, что он в плохой форме. Он давно не выходил на ринг, но не потерял форму, уверен, что ему удастся завоевать пояс. Он изобьет Гроувза», — сказал Чудинов.