Экс-чемпион мира Ли сразится с американцем в андеркарде вечера Головкин — Джейкобс
Определился еще один поединок в рамках боксерского шоу Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта, сообщает Sports.kz.
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Любители бокса смогут увидеть бой
«Мы рады видеть Энди в нашем шоу», — сказал The Ring промоутер Том Леффлер. «Он трижды дрался в MSG до этого. Мы определенно рады, что он выступит в андеркарде».
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