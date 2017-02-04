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4 февраля 2017, 11:01 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира Ли сразится с американцем в андеркарде вечера Головкин — Джейкобс

Определился еще один поединок в рамках боксерского шоу Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта, сообщает Sports.kz.

Определился еще один поединок в рамках боксерского шоу Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс 18 марта сообщает Sports.kz. Увеличить
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Любители бокса смогут увидеть бой экс-чемпиона мира в среднем весе по версии WBO ирландца Энди Ли (34−3−1, 24 KO) и американца Кеандре Лизервуда (19−3−1, 12 KO).

«Мы рады видеть Энди в нашем шоу», — сказал The Ring промоутер Том Леффлер. «Он трижды дрался в MSG до этого. Мы определенно рады, что он выступит в андеркарде».

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