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Любители бокса смогут увидеть бой экс-чемпиона мира в среднем весе по версии WBO ирландца Энди Ли (34−3−1, 24 KO) и американца Кеандре Лизервуда (19−3−1, 12 KO).

«Мы рады видеть Энди в нашем шоу», — сказал The Ring промоутер Том Леффлер. «Он трижды дрался в MSG до этого. Мы определенно рады, что он выступит в андеркарде».