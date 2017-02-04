Серик Сапиев: Проходных боев не будет

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В столицу России спортсмены из Казахстана прибыли в ночь на 1 февраля и уже освоились. На следующий день после прилета бойцы провели открытую тренировку для российских болельщиков в «Академии бокса», расположенной в Лужниках. Помимо россиян в спортивный центр пришли и соотечественники, проживающие в Москве. Среди них — первая девушка в профессиональном боксе из Казахстана Фируза Шарипова.

На традиционной церемонии взвешивания были официально заявлены составы обеих команд. От Казахстана в субботних поединках примут участие Темиртас Жусупов (до 49 кг), Ильяс Сулейменов (до 56 кг), Дилмурат Мижитов (до 64 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг) и Антон Пинчук (до 91 кг). Россию в VII сезоне WSB представят Батор Сологуев (до 49 кг), Артем Хотенов (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Раджаб Раджабов (до 75 кг) и Илья Квасников (до 91 кг).

«Мы очень усиленно готовились к этим соревнованиям. Я выбрал самых лучших ребят, все бойцы являются призерами и чемпионами Казахстана. Настрой у нас только на победу. Думаю, это будут очень интересные бои. Наши болельщики как всегда ждут от нас только хороших новостей, только победы и мы максимально будем стараться оправдать их надежды», — сказал корреспонденту Sputnik старший тренер команды «Astana Arlans» Нурлан Акурпеков.

Он рассказал, что с представленными боксерами из российской команды сталкиваться его спортсменам еще не доводилось, однако они внимательно изучали их поведение на ринге с помощью видеороликов в Интернете.

«Как и другие команды, несмотря на то, что противник у нас сильный, мы, конечно же, рассчитываем завтра победить. Но посмотрим, как сложится, — отметил генеральный директор команды “Astana Arlans” олимпийский чемпион Серик Сапиев. — Среди наших боксеров я не могу кого-то выделить. Каждый становился чемпионом и призером Казахстана, международных турниров. Наверное, наиболее известен среди других в Казахстане и мире Антон Пинчук в весе до 91 кг. Но и остальные наши спортсмены очень сильные. Поэтому мы настраиваемся на победу. Могу сказать наверняка — проходных боев не будет».

«Настрой у нас боевой, думаем только о победе. Но здесь все достойные спортсмены, все равны. Нет слабых и сильных. Главное, чтобы завтра все было справедливо, а победит сильнейший», — сказал корреспонденту Sputnik участник первенства Ильяс Сулейменов. Остальные казахстанские спортсмены, слушая товарища, только сурово кивали головами, подтверждая тем самым свой настрой на победу.

«Astana Arlans» — полупрофессиональная боксерская команда, выступающая во Всемирной боксерской лиге WSB с первого сезона (2010−2011 годов). Дважды команда становилась чемпионом (2013, 2015) и четырежды призером World Series Boxing. Входит в структуру Президентского профессионального спортивного клуба «Астана». The World Series Boxing или WSB (полупрофессиональная Лига бокса) является международной боксерской ассоциацией. В отличие от традиционного любительского бокса спортсмены должны принимать участие в санкционированных поединках с голым торсом и без защитных шлемов. Также разрешено зарабатывать деньги как в профессиональном боксе.