Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

Издание отмечает, что в таком случае запланированный на сентябрь бой с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) придется отложить на более поздний срок, поскольку если Головкин в случае победы над Джейкобсом откажется от боя с Джонсоном, его могут лишить одного из поясов.



— Мы рассчитывает, что победитель боя Головкин — Джейкобс затем проведет обязательную защиту титула IBF, — отмечает глава IBF Линдси Такер.



Впрочем, даже при таком раскладе Головкин может избежать боя с Джонсоном: ему нужно согласиться на бой с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), которому в таком случае будет отдан приоритет.



Отметим, что с IBF уже был подобный прецедент: после победы Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года организация приняла решение лишить британца чемпионского титула, поскольку тот отказался провести обязательную защиту в бою с Вячеславом Глазковым.