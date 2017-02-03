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https://sport.mail.ru/news/boxing/28658887/
3 февраля 2017, 23:56 | Бокс | Sports.kz

Назван следующий соперник Головкина после Джейкобса

Как информирует WorldBoxingNews.net со ссылкой на свои источники, победителю боя Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером Туреано Джонсоном (19−1, 13 КО), сообщает Sports.kz.

Как информирует WorldBoxingNews.net со ссылкой на свои источники победителю боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером <span class=error>Туреано</span> <span class=error>Джонсоном</span> (19−1 13 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Издание отмечает, что в таком случае запланированный на сентябрь бой с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) придется отложить на более поздний срок, поскольку если Головкин в случае победы над Джейкобсом откажется от боя с Джонсоном, его могут лишить одного из поясов.

— Мы рассчитывает, что победитель боя Головкин — Джейкобс затем проведет обязательную защиту титула IBF, — отмечает глава IBF Линдси Такер.

Впрочем, даже при таком раскладе Головкин может избежать боя с Джонсоном: ему нужно согласиться на бой с обладателем пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), которому в таком случае будет отдан приоритет.

Отметим, что с IBF уже был подобный прецедент: после победы Тайсона Фьюри над Владимиром Кличко в ноябре 2015 года организация приняла решение лишить британца чемпионского титула, поскольку тот отказался провести обязательную защиту в бою с Вячеславом Глазковым.

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