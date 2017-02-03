Юбэнк-младший хочет все титулы Головкина

— Титул, который я выиграю (в бою с Ренолдом Куинланом. — прим.) — это только начало. Я здесь как минимум на десять лет. Я хочу все пояса, все титулы в суперсреднем и среднем весе! — заявил Юбэнк-младший.



Ранее британец заявил, что не считает Головкина лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксером в мире, и что он «идет за ним». Также Юбэнк выразил уверенность в том, что его бой с GGG точно состоится в этом году.