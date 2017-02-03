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https://sport.mail.ru/news/boxing/28658785/
3 февраля 2017, 23:58 | Бокс | Sports.kz

Юбэнк-младший хочет все титулы Головкина

Британский боксер Крис Юбэнк-младший (23−1, 18 КО), возможный соперник казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), поделился своими планами на будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Британский боксер <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> (23−1 18 КО) возможный соперник <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) поделился своими планами на будущее сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Титул, который я выиграю (в бою с Ренолдом Куинланом. — прим.) — это только начало. Я здесь как минимум на десять лет. Я хочу все пояса, все титулы в суперсреднем и среднем весе! — заявил Юбэнк-младший.

Ранее британец заявил, что не считает Головкина лучшим pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксером в мире, и что он «идет за ним». Также Юбэнк выразил уверенность в том, что его бой с GGG точно состоится в этом году.

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Как информирует WorldBoxingNews.net со ссылкой на свои источники, победителю боя Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) предстоит провести обязательную защиту своих титулов в бою с багамским боксером Туреано Джонсоном (19−1, 13 КО), сообщает Sports.kz.
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