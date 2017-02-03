Юбэнк-младший хочет все титулы Головкина
Британский боксер Крис
Юбэнк-младший (23−1, 18 КО), возможный соперник казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), поделился своими планами на будущее, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— Титул, который я выиграю (в бою с Ренолдом Куинланом. — прим.) — это только начало. Я здесь как минимум на десять лет. Я хочу все пояса, все титулы в суперсреднем и среднем весе! — заявил
Ранее британец заявил, что не считает Головкина лучшим
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