Представители Котто отменили весь вечер бокса из-за травмы Киркленда

Поединок был запланирован на 25 февраля в рамках вечера бокса во Фресно (США).

Компания Roc Nation, представляющая интересы Котто, решила не искать замену Киркленду, учитывая, что бой специально подбирался под платную трансляцию по системе PPV на телеканале НВО, и отменила все шоу.

В рамках этого вечера бокса также должен был состояться поединок «суперчемпиона» WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо и «временного» чемпиона Мойсеса Флореса.