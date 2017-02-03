Боксер Чудинов: Бой с Паппом является одним из этапов подготовки к бою с Иларио

Промоутер россиянина Умар Кремлев в начале января сообщил «Р-Спорт», что ведутся переговоры о бое между Чудиновым и Иларио за титул чемпиона Европы по версии EBU. В субботу в Москве Чудинов проведет рейтинговый восьмираундовый поединок с Паппом.

«Бой с Паппом является одним из шагов в подготовке к бою за пояс. Идет очень серьезная, обстоятельная подготовка перед боем за пояс с Иларио. Я прохожу ее под руководством Алексея Галеева, моего тренера, в городе Серпухов, где я как боксер и родился. Чувствую себя хорошо, передо мной остается своеобразная задача, нужно соперника “убрать” на глазах у своей публики, а это большая степень ответственности», — сказал Чудинов.

«О сопернике знал давно, знал, с кем буду боксировать. Были вопросы по организации боя, в итоге все разрешилось. Вечер бокса состоится в Туле, 8 апреля. Готовился как обычно, ежедневно. Я, в принципе, в течение всего года провожу тренировки в зале бокса. Очень серьезно отношусь к любой подготовке, вне зависимости от соперника, всегда с большой ответственностью выхожу на ринг», — добавил боксер.

Чудинов также отметил, что у него большие планы на этот год, поэтому ему необходима победа в рейтинговом бою. «Папп — соперник опытный. Надо выигрывать, и выигрывать убедительно, потому что у меня большие планы на этот год. В этом году у меня уже запланировано два боя, надеюсь, что за год проведу в два, а то и в три раза больше боев. Хочу как можно больше выходить на ринг, потому что возраст у меня — 30 лет, уже пора реализовывать себя полностью», — резюмировал боксер.