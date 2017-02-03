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3 февраля 2017, 14:58 | Бокс | Vesti.kz

Немецкий журнал назвал Геннадия Головкина лучшим профессиональным боксером 2016 года

Немецкий журнал о боксе Box Sport подвел итоги 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Немецкий журнал о боксе Box Sport подвел итоги 2016 года передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Лучшим зарубежным профессиональным боксером признан непобежденный казахстанец Геннадий Головкин, который опередил украинца Василия Ломаченко и американца Андре Уорда.

В 2016 году Головкин провел два боя. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре досрочно завершил поединок против британца Келла Брука. В обоих случаях Головкин нанес соперникам их первые поражения в карьере. Также в 2016 году GGG, благодаря отказу мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, завоевал пояс WBC в среднем весе.

Вместе с другими боксерами Головкин попал на обложку нового номера Box Sport, который доступен в продаже с сегодняшнего дня, 3 февраля. В кадр попало фото с боя с Бруком.

Победителей по разным номинациям Box Sport выбирал голосованием читателей и жюри, в которых вошли специалисты из мира бокса и журналисты.

Отметим, что профессиональную карьеру Головкин начинал в Германии. С 2006 по 2010 год он был связан контракт с немецкой промоутерской компанией Universum. Расторгнув договор через суд Гамбурга, Головкин затем отправился в США. Из 36 боев казахстанца 17 прошли в Германии.

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