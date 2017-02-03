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https://sport.mail.ru/news/boxing/28653023/
3 февраля 2017, 14:35 | Бокс | ТАСС

Боксер Дмитрий Чудинов хотел бы провести бой с чемпионом мира Дигейлом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Чудинов хочет провести поединок с чемпионом мира по версии Международной боксерской Федерации (IBF) во втором среднем весе британцем Джеймсом Дигейлом. Об этом Чудинов рассказал ТАСС.

Как рассказал ТАСС российский боксер у него есть спортивный должок перед Дигейлом. Увеличить
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На апрель запланирован поединок Чудинова с чемпионом Европейского боксерского союза испанцем Мариано Иларио.

«С Дигейлом у меня личные счеты ещё с любительской карьеры, он у меня выигрывал. Мы проводили с ним два боя, результат одного из них был спорным. У меня есть определенный спортивный должок перед Дигейлом, было бы интересно провести бой», — сказал Чудинов.

«Мне уже 30 лет, мы ставим цель выиграть европейский титул, а потом бороться за титул чемпиона мира», — добавил собеседник агентства.

Чудинов 28 февраля 2015 года уступил британцу Крису Юбенку-младшему в поединке за право быть претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Дигейл является олимпийским чемпионом 2008 года. Всего на его счету 23 победы (14 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В последнем поединке между британцем и шведом Баду Джеком была зафиксирована ничья.
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