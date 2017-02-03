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https://sport.mail.ru/news/boxing/28652781/
3 февраля 2017, 14:18 | Бокс | УНИАН

Бой Усика не состоится 18 марта из-за нехватки места в телетрансляции

Свой следующий бой украинский чемпион мира возможно проведет в апреле.

Свой <span class=error>сдежующий</span> бой украинский чемпион мира возможно проведет в апреле. Увеличить
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Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик не будет драться в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина 18 марта, как это планировалось ранее, сообщает Isport со ссылкой на промоутера K2 Promotion Тома Леффлера.

Причиной отмены поединка украинца послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

«Мы утратили слот в трансляции из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально. Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель», — пояснил Леффлер.

Как сообщал УНИАН, лавным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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