Бой Усика не состоится 18 марта из-за нехватки места в телетрансляции
Свой следующий бой украинский чемпион мира возможно проведет в апреле.
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Видимо, что-то случилось...
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Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик не будет драться в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина 18 марта, как это планировалось ранее, сообщает Isport со ссылкой на промоутера K2 Promotion Тома Леффлера.
Причиной отмены поединка украинца послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.
«Мы утратили слот в трансляции
Как сообщал УНИАН, лавным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в
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