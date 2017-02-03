Бой Усика не состоится 18 марта из-за нехватки места в телетрансляции

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Чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик не будет драться в андеркарте боя казахстанца Геннадия Головкина 18 марта, как это планировалось ранее, сообщает Isport со ссылкой на промоутера K2 Promotion Тома Леффлера.

Причиной отмены поединка украинца послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

«Мы утратили слот в трансляции из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально. Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель», — пояснил Леффлер.