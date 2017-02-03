Российский боксер Дмитрий Чудинов оказался легче Паппа накануне боя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок пройдет 4 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать венгр Атилла Корос, однако он встретится в тот же день с другим россиянином — Владимиром Шишкиным.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), три поражения и одна ничья.