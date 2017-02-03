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https://sport.mail.ru/news/boxing/28652778/
3 февраля 2017, 14:15 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Дмитрий Чудинов оказался легче Паппа накануне боя

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов оказался легче своего соперника венгра Золтана Паппа в преддверии поединка. Чудинов показал вес 76,5 кг, Папп — 80 кг.

Бой состоится 4 февраля в Москве. Увеличить
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Поединок пройдет 4 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать венгр Атилла Корос, однако он встретится в тот же день с другим россиянином — Владимиром Шишкиным.

В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), три поражения и одна ничья.
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