Российский боксер Дмитрий Чудинов оказался легче Паппа накануне боя
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший «временный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов оказался легче своего соперника венгра Золтана Паппа в преддверии поединка. Чудинов показал вес 76,5 кг, Папп — 80 кг.
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Поединок пройдет 4 февраля в Москве.
Ранее сообщалось, что соперником россиянина может стать венгр Атилла Корос, однако он встретится в тот же день с другим россиянином — Владимиром Шишкиным.
В активе 30-летнего Чудинова 19 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), три поражения и одна ничья.
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