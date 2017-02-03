Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Австралиец побывал в нокдауне в третьем раунде, а в следующей затяжной атаке Цзю судья остановил поединок.

Теперь на счету 22-летнего Цзю две победы (одна — нокаутом). Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.