Сын Константина Цзю выиграл второй поединок в профессиональном боксе
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим выиграл второй поединок на профессиональном ринге. В рейтинговом четырехраундовом бою весовой категории до 72,6 кг в Аделаиде (Австралия) он победил австралийца Марка Дэлби техническим нокаутом в третьем раунде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Австралиец побывал в нокдауне в третьем раунде, а в следующей затяжной атаке Цзю судья остановил поединок.
Теперь на счету 22-летнего Цзю две победы (одна — нокаутом). Он дебютировал 17 декабря, выиграв у австралийца Зоррана Кэсседи по очкам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter