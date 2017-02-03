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https://sport.mail.ru/news/boxing/28649998/
3 февраля 2017, 11:28 | Бокс | Vesti.kz

Стала известна причина, по которой Усик не будет драться в андеркарте у Головкина

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер объяснил, почему из андеркарта боя непобежденного казахстанца против американца Дэниэла Джейкобса исчез чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (11−0, 10 КО).

Оказалось, причиной послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

«Мы утратили слот (в трансляции) из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально, — пояснил Леффлер. — Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель».

Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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