Стала известна причина, по которой Усик не будет драться в андеркарте у Головкина

Оказалось, причиной послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.

«Мы утратили слот (в трансляции) из-за боя Куадраса. Если бы Роман Гонсалес и Куадрас дрались друг с другом, у нас был бы слот для поединка с Усиком, как мы и планировали изначально, — пояснил Леффлер. — Вице-президент HBO Sports Питер Нельсон хочет показать Усика снова в обычной трансляции на НВО вместо pay-per-view, так что мы будем ориентироваться на апрель».