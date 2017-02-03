Стала известна причина, по которой Усик не будет драться в андеркарте у Головкина
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер объяснил, почему из андеркарта боя непобежденного казахстанца против американца Дэниэла Джейкобса исчез чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (11−0, 10 КО).
Оказалось, причиной послужил поединок с участием мексиканца Карлоса Куадраса, занявший место в платной трансляции телеканала НВО.
«Мы утратили слот (в трансляции)
Напомним, главным событием вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в
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