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https://sport.mail.ru/news/boxing/28649984/
3 февраля 2017, 11:26 | Бокс | ТАСС

VADA опровергла информацию о неучастии Ковалева в антидопинговой программе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев не игнорировал антидопинговую программу Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС сообщила глава VADA Маргарет Гудман.

Как рассказала ТАСС глава VADA Маргарет Гудман Ковалев дважды в прошлом году стал участником антидопинговой программы. Увеличить
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Ранее появилась информация о том, что Всемирный боксерский совет может исключить Ковалева из рейтинга за отказ участвовать в программе VADA «Чистый бокс».

«Сергей Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе», — сказала Гудман.

В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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