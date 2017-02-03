VADA опровергла информацию о неучастии Ковалева в антидопинговой программе

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Ранее появилась информация о том, что Всемирный боксерский совет может исключить Ковалева из рейтинга за отказ участвовать в программе VADA «Чистый бокс».

«Сергей Ковалев дважды в прошлом году стал участником программы VADA, проходил допинг-тесты по данной программе», — сказала Гудман.

В ноябре Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 кг. Позднее американец заявил, что может завершить карьеру до реванша с Ковалевым. По контракту между боксерами предусмотрен реванш.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.