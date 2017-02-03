Сауль Альварес вошел в сотню самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes

При его составлении учитывались все финансовые доходы — зарплаты, бонусы и рекламные контракты за 2016 год.

Так, богатейшим спортсменом планеты стал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который за 2016 год обогатил свое состояние на 88 миллионов долларов, из которых 56 миллионов составил доход в клубе, а 32 — рекламные контракты.

На втором месте оказался принципиальный соперник Роналду, нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 81,4 миллиона (53,4 + 28). Третье место в списке занял баскетболист ЛеБрон Джеймс — 77,2 миллиона (23,2 + 54).

В ТОП-100 вошел и потенциальный соперник Геннадия Головкина Сауль Альварес. Мексиканец занял 92-е место, заработав в прошлом году 21,5 миллион долларов — 20 за свои бои и еще полтора миллиона за рекламу.

На 16-м месте расположился знаменитый Флойд Мейвезер-младший с активом в 44 миллиона (32+12). Других представителей бокса в списке не оказалось.

Не обошелся рейтинг и без Конора МакГрегора. Звезда UFC занял 85-е место, заработав в 2016-м 22 миллиона долларов (18+4).