Серик Сапиев: Приятно, что наш клуб пользуется популярностью в Москве

— Расскажите, как прошла открытая тренировка «Астана Арланс».

— Мы провели отличную тренировку для российских болельщиков. В «Академию бокса» пришли не только проживающие в Москве казахстанцы, но и наши российские болельщики. Было приятно, что наш клуб пользуется популярностью в Москве. Боксерам подарили футболки «Академия бокса». Все благополучно.



— Как Вам зал «Академии бокса»? Подходит ли он для профессиональных тренировок?

— Конечно, подходит, все полностью оборудовано для бокса. Там могут заниматься как любители, так и профессионалы. Есть абсолютно все необходимое для полноценных тренировок не только по боксу, но и другим единоборствам, по ОФП. К тому же, как я знаю, там работают отличные тренеры, которые готовят в том числе профессиональных боксеров.



— Вы познакомились с тренером Вашей соотечественницы Фирузы Шариповой Сергеем Кубышевым. Что можете о нем сказать?

— Как я слышал, он достаточно квалифицированный тренер. Я впервые лично встретился с ним. Кубышев подготовил немало отличных боксеров. Желаю им с Фирузой Шариповой совместных успехов.



— Будут ли еще проводиться открытые тренировки «Астана Арланс»?

— Возможно, в Казахстане.



— А в каких городах Казахстана будут проходить матчевые встречи WSB?

— В Талдыкоргане, Атырау, Таразе. А дальше будем думать. У нас есть еще четвертьфинальные, полуфинальные и надеемся, что финальные матчи. Будем думать, где их проводить.



Напомним, матчевая встреча казахстанского клуба «Астана Арланс» и российской команды Patriot Boxing Team состоится в Москве 4 февраля во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.. Поддержать соотечественников собирается первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова.