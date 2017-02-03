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https://sport.mail.ru/news/boxing/28649509/
3 февраля 2017, 11:02 | Бокс | Sports.kz

Серик Сапиев: Приятно, что наш клуб пользуется популярностью в Москве

Олимпийский чемпион, глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев рассказал редактору портала AllFight.Ru об открытой тренировке, которая прошла 2 февраля в Москве перед стартом VII сезона WSB.

Олимпийский чемпион глава казахстанского боксерского клуба <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> <span class=error>Серик</span> <span class=error>Сапиев</span> рассказал редактору портала AllFight.Ru об открытой тренировке которая прошла 2 февраля в Москве перед стартом VII сезона WSB. Увеличить
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— Расскажите, как прошла открытая тренировка «Астана Арланс».
— Мы провели отличную тренировку для российских болельщиков. В «Академию бокса» пришли не только проживающие в Москве казахстанцы, но и наши российские болельщики. Было приятно, что наш клуб пользуется популярностью в Москве. Боксерам подарили футболки «Академия бокса». Все благополучно.

 — Как Вам зал «Академии бокса»? Подходит ли он для профессиональных тренировок?
— Конечно, подходит, все полностью оборудовано для бокса. Там могут заниматься как любители, так и профессионалы. Есть абсолютно все необходимое для полноценных тренировок не только по боксу, но и другим единоборствам, по ОФП. К тому же, как я знаю, там работают отличные тренеры, которые готовят в том числе профессиональных боксеров.

 — Вы познакомились с тренером Вашей соотечественницы Фирузы Шариповой Сергеем Кубышевым. Что можете о нем сказать?
— Как я слышал, он достаточно квалифицированный тренер. Я впервые лично встретился с ним. Кубышев подготовил немало отличных боксеров. Желаю им с Фирузой Шариповой совместных успехов.

 — Будут ли еще проводиться открытые тренировки «Астана Арланс»?
— Возможно, в Казахстане.

 — А в каких городах Казахстана будут проходить матчевые встречи WSB?
— В Талдыкоргане, Атырау, Таразе. А дальше будем думать. У нас есть еще четвертьфинальные, полуфинальные и надеемся, что финальные матчи. Будем думать, где их проводить.

Напомним, матчевая встреча казахстанского клуба «Астана Арланс» и российской команды Patriot Boxing Team состоится в Москве 4 февраля во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском.. Поддержать соотечественников собирается первая девушка в профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова.

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