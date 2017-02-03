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https://sport.mail.ru/news/boxing/28649295/
3 февраля 2017, 10:51 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Магомедов может расторгнуть контракт с компанией Main Events

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Ариф Магомедов может расторгнуть контракт с промоутерской компанией Main Events. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Шамир Петросян.

Как рассказал ТАСС менеджер спортсмена Шамир Петросян их настораживает ситуация с отсутствие боев у боксера. Увеличить
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«Ариф Магомедов ждет боя от Кэти Дувы (промоутера), — сказал Петросян. — Но боя пока нет. Мы провели поединок, который они просили, но со стороны промоутеров не было никакой реакции. В случае если подобная ситуация затянется, можем расторгнуть контракт».

Магомедов, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, в ноябре в Москве выиграл у немца Криса Германна техническим нокаутом во втором раунде.

Главным боксером компании Main Events является бывший чемпион мира по трем престижным версиям Сергей Ковалев.

На счету 24-летнего Магомедова 18 побед (11 нокаутом) и одно поражение в карьере.
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