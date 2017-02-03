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3 февраля 2017, 9:59 | Бокс | Чемпионат.com

Усик может провести свой следующий бой в апреле

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик может провести свой следующий поединок в апреле 2017 года.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик может провести свой следующий поединок в апреле 2017 года. Увеличить
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Об этом рассказал управляющий директор K2 Promotions Том Лёффлер, представляющий интересы боксёра.

«Мы пообщались с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Так что мы нацеливаемся на апрельскую дату, доступную на HBO», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.

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