Усик может провести свой следующий бой в апреле

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Об этом рассказал управляющий директор K2 Promotions Том Лёффлер, представляющий интересы боксёра.



«Мы пообщались с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в pay-per-view. Так что мы нацеливаемся на апрельскую дату, доступную на HBO», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.