Усик может провести свой следующий бой в апреле
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик может провести свой следующий поединок в апреле 2017 года.
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Об этом рассказал управляющий директор K2 Promotions Том Лёффлер, представляющий интересы боксёра.
«Мы пообщались с исполнительным президентом HBO Питером Нельсоном, и он хочет, чтобы поединки Усика транслировались на регулярной основе в
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