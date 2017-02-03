Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью- Йорка

В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила 34,5 млн долларов.

«Процесс начнется 6 февраля. Саша будет давать показания в суде в течение трех-четырех дней. Вердикт будет озвучен в течение нескольких недель, думаю, он будет к началу весны», — сказал Карпенко.