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https://sport.mail.ru/news/boxing/28648478/
3 февраля 2017, 10:33 | Бокс | ТАСС

Поветкин даст показания по делу с Уайлдером в суде Нью- Йорка

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин даст показания в Федеральном окружном суде южного округа Нью-Йорка по делу с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила 34,5 млн долларов.

«Процесс начнется 6 февраля. Саша будет давать показания в суде в течение трех-четырех дней. Вердикт будет озвучен в течение нескольких недель, думаю, он будет к началу весны», — сказал Карпенко.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. Всемирный боксерский совет предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина. Пробы «А» и «Б» дали положительный результат.
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3 февраля

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