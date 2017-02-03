Промоутеры из Екатеринбурга получили национальную боксерскую премию

Промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушенс» стала обладателем национальной премии «Звезда бокса» в номинации «Открытие года», сообщает «Уралинформбюро».

Статуэтку промоутеры из Екатеринбурга получили за проведение крупных турниров профессионального бокса в 2016 году. Среди главных событий — поединок Сергея Ковалева с Айзеком Чилембой и бой Александра Поветкина с Йоанном Дюопа, прошедшие в уральской столице. Награду на церемонии в Москве получил исполнительный директор компании Алексей Титов.

Бой уроженца Копейска Ковалева с малавийцем Чилембой состоялся 11 июля. Уралец победил единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Вояж в Екатеринбург Поветкина оказался, пожалуй, самым резонансным событием в российском боксе в минувшем году. В уральской столице должен был состояться поединок с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Однако заявленная встреча не состоялась — в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный остарин. На ринге Стиверна заменил француз Дюопа, который был нокаутирован Поветкиным в шестом раунде. Поединок, правда, был не титульным, но принес «Русскому Витязю» статуэтку «Звезды бокса» — в номинации «Нокаут года».

Стоит отметить, что в числе лауреатов премии оказался еще один известный уральский боксер — за выдающиеся достижения в профессиональном боксе и завоевание первого в истории России звания абсолютного чемпиона мира статуэтку «Звезды бокса» получил уроженец Серова Костя Цзю.