Непобежденный американец Райан Мартин (17−0, 10 KO) встретится со своим соотечественником Брайантом Крузом (17−1, 8 KO) в рамках 10-раундового боя в легком весе.

Ранее стало известно, что на вечере бокса также выступят чемпион WBC в первом легчайшем весе 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес (46−0, 38 КО), бывший чемпион мира по версии WBC в первом легчайшем весе мексиканец Карлос Куадрас, украинец Александр Усик (11−0, 10 КО), а также олимпийская чемпионка Лондона-2012 и пятикратная чемпионка мира в любителях 30-летняя Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО) из Ирландии.

Главным же событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.