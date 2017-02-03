Видео: Головкин продемонстрировал свою силу
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) провел открытую тренировку в лагере Big Bear в Калифорнии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Во время работы на палах с Абелем Санчесом присутствующие журналисты смогли своими глазами убедиться в силе GGG. В один момент перчатка даже слетела с руки тренера.
Напомним, Головкин проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32−1−0, 29 КО) 18 марта в
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