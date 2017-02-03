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3 февраля 2017, 9:18 | Бокс | Vesti.kz

Видео: Головкин продемонстрировал свою силу

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) провел открытую тренировку в лагере Big Bear в Калифорнии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) провел открытую тренировку в лагере Big <span class=error>Bear</span> в Калифорнии сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Во время работы на палах с Абелем Санчесом присутствующие журналисты смогли своими глазами убедиться в силе GGG. В один момент перчатка даже слетела с руки тренера.

Напомним, Головкин проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32−1−0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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