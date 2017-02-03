Крис Юбенк-младший: Головкин, я иду за тобой!

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«После субботнего боя я приду за всеми. ДиГейл, я хочу пересчитать тебе все зубы. Я планирую поставить их на своем камине. Головкин — против некоторых бойцов он выглядел, как один из лучших в мире. Но я это не вижу. Я вижу дыры в его обороне. У меня есть небольшой план для этого человека. Головкин, я иду за тобой», — цитирует Юбенка boxingscene.com.

Между тем у Юбенка-младшего в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.