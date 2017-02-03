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https://sport.mail.ru/news/boxing/28646941/
3 февраля 2017, 9:16 | Бокс | Vesti.kz

Крис Юбенк-младший: Головкин, я иду за тобой!

4 февраля в Лондоне британский боксер Крис Юбенк-младший проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11−1, 7 КО). Британец, уверенный в своей победе, считает, что этот поединок позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Геннадию Головкину, и не перестает делать заявления.

4 февраля в Лондоне британский боксер <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбенк-младший</nobr> проведет бой с чемпионом мира в <span class=error>суперсреднем</span> весе по версии IBO австралийцем <span class=error>Ренолдом</span> Куинланом (11−1 7 КО). Британец уверенный в своей победе считает что этот поединок позволит ему бросать вызов другим чемпионам в том числе Геннадию <span class=error>Головкину</span> и не перестает делать заявления. Увеличить
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«После субботнего боя я приду за всеми. ДиГейл, я хочу пересчитать тебе все зубы. Я планирую поставить их на своем камине. Головкин — против некоторых бойцов он выглядел, как один из лучших в мире. Но я это не вижу. Я вижу дыры в его обороне. У меня есть небольшой план для этого человека. Головкин, я иду за тобой», — цитирует Юбенка boxingscene.com.

Между тем у Юбенка-младшего в прошлом году была возможность провести бой с Головкиным, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. Тем не менее он уверен, что их поединок может состояться в 2017 году.

Напомним, Головкин (36−0−0, 33 КО) проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32−1−0, 29 КО) 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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