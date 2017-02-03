Крис Юбенк-младший: Головкин, я иду за тобой!
4 февраля в Лондоне британский боксер Крис
Юбенк-младший проведет бой с чемпионом мира в суперсреднем весе по версии IBO австралийцем Ренолдом Куинланом (11−1, 7 КО). Британец, уверенный в своей победе, считает, что этот поединок позволит ему бросать вызов другим чемпионам, в том числе Геннадию Головкину, и не перестает делать заявления.
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«После субботнего боя я приду за всеми. ДиГейл, я хочу пересчитать тебе все зубы. Я планирую поставить их на своем камине. Головкин — против некоторых бойцов он выглядел, как один из лучших в мире. Но я это не вижу. Я вижу дыры в его обороне. У меня есть небольшой план для этого человека. Головкин, я иду за тобой», — цитирует Юбенка boxingscene.com.
Между тем у
Напомним, Головкин (36−0−0, 33 КО) проведет титульный поединок против американца Дэниэла Джейкобса (32−1−0, 29 КО) 18 марта в
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