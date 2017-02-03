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https://sport.mail.ru/news/boxing/28646893/
3 февраля 2017, 10:30 | Бокс | ТАСС

Промоутер боксера Бетербиева выиграл торги на бой с Баррерой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Промоутер российского боксера Артура Бетербиева Ивон Мишель выиграл торги на право организации отборочного поединка с кубинцем Салливаном Баррерой за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,38 кг. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Ивон Мишель представляющий интересы российского боксера предложил за организацию поединка 251 тыс. Увеличить
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Мишель предложил за организацию поединка $251 тыс., промоутерская компания Барреры предложила $ 181 тыс. Команда Бетербиева обязана предоставить официальный контракт на поединок в течение 15 дней. Известно, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 75 на 25 в пользу российского боксера. Победитель поединка станет претендентом на бой за звание чемпиона IBF с действующим обладателем пояса американцем Андре Уордом.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Баррера провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение. Баррера в настоящее время занимает девятое место в рейтинге IBF, Бетербиев — второе.

Бетербиев — чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015-м россиянин подписал контракт с известным американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде.
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