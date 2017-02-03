Промоутер боксера Бетербиева выиграл торги на бой с Баррерой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мишель предложил за организацию поединка $251 тыс., промоутерская компания Барреры предложила $ 181 тыс. Команда Бетербиева обязана предоставить официальный контракт на поединок в течение 15 дней. Известно, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 75 на 25 в пользу российского боксера. Победитель поединка станет претендентом на бой за звание чемпиона IBF с действующим обладателем пояса американцем Андре Уордом.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Баррера провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (13 — нокаутом) и потерпел одно поражение. Баррера в настоящее время занимает девятое место в рейтинге IBF, Бетербиев — второе.

Бетербиев — чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015-м россиянин подписал контракт с известным американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде.